Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Κατάρ εν μέσω κλιμάκωσης στη Γάζα

notios xtypos

Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Κατάρ εν μέσω κλιμάκωσης στη Γάζα

Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Κατάρ εν μέσω κλιμάκωσης στη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον εμίρη του Κατάρ και τόνισε ότι απομένει «μικρό παράθυρο» για συμφωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/16/episkepsh-toy-marko-roympio-sto-katar-en-mesw-klimakwshs-sth-gaza

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις