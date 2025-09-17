Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Κατάρ εν μέσω κλιμάκωσης στη Γάζα
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον εμίρη του Κατάρ και τόνισε ότι απομένει «μικρό παράθυρο» για συμφωνία
