



«Επίθεση με ρωσικά drone»: Η Πολωνία ζήτησε την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, καταγγέλλει η Βαρσοβία – Διαψεύδει η Μόσχα – Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

