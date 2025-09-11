Δημήτρης Λιβαθυνόπουλος, διασώστης ασθενοφόρου: Συναντάμε καθημερινά τον θάνατο

Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT
Στο 14ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον Δημήτρη Λιβαθυνόπουλο, διασώστη ασθενοφόρου.
Ο Δημήτρης Λιβαθυνόπουλος εργάζεται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και σε αυτό το επεισόδιο αφηγείται όσα βιώνει σε μια βάρδια. Τι πραγματικά βλέπει ένας διάσωστης, που εργάζεται ως πλήρωμα σε ασθενοφόρο; Πόσες φορές μέσα στη μέρα συναντά τον θάνατο; ο Δημήτρης Λιβαθυνόπουλος μιλάει για τα πιο σκληρά περιστατικά που έχει δει αλλά και για τις πιο δύσκολες βάρδιες. Μια 8ωρη βάρδια ενός ανθρώπου, που παρέχει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, σταθεροποιεί ασθενείς και τους μεταφέρει με ασφάλεια σε νοσοκομείο.
