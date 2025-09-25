



Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοινώνουν νέα ημέρα δράσης μετά από την αποτυχημένη συνάντηση

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποίησε νέα συνάντηση. Αφού έφυγαν απογοητευμένοι οι συνδικαλιστές εξέφρασαν τη λύπη τους για μια "χαμένη ευκαιρία" μετά από περισσότερες από δύο ώρες συζητήσεων για τον προϋπολογισμό και ανακοίνωσαν νέα ημέρα δράσης την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

