



Αφρικανική πανώλη των χοίρων: Δεκάδες χιλιάδες χοίροι θανατώθηκαν στην Κροατία, 30 χλμ. από τα ουγγρικά σύνορα

Το 5% του κροατικού πληθυσμού χοίρων έχει καταστραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά ο Υπουργός Γεωργίας φοβάται πολύ μεγαλύτερη καταστροφή.

