«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Πούτιν – Καλεί την Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο
Με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/18/apogohteymenos-o-tramp-me-ton-poytin-kalei-thn-eyrwph-na-stamathsei-na-agorazei-rwsiko
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels