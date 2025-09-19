



Αλβανία: Οργή για την υπουργοποίηση ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης από τον Έντι Ράμα

Έντονες αντιδράσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό τον διορισμό της ψηφιακής Ντιέλα στο υπουργικό συμβούλιο

