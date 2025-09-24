«Ένα επίμονο ζήτημα»: Ποια φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Μια νέα έκθεση δείχνει ότι οι «χρόνιες» ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία δύο χρόνια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/23/ena-epimono-zitima-poia-farmnaka-vriskontai-se-elleipsi-stin-eyropaiki-enosi
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels