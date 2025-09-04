



Έλεγχος των γεγονότων: Κύμα παραπληροφόρησης κατά του ισπανικού ελαιολάδου

Διάφοροι ισχυρισμοί υποστηρίζουν ότι το ισπανικό ελαιόλαδο αναμιγνύεται κρυφά με μαροκινό λάδι. Άλλοι λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακαλέσει προϊόντα ελαιολάδου από την αγορά λόγω υπερπαραγωγής. Ο ένας από αυτούς τους ισχυρισμούς είναι ψευδής – και ο άλλος, μόνο εν μέρει αληθινός

