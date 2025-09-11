



«Άνοιγμα» της Φον ντερ Λάιεν στο Κέντρο και την Αριστερά: Με το βλέμμα στις διεθνείς προκλήσεις η ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης»

Την ίδια ώρα η ακροδεξιά χαρακτήρησε την τοποθέτησή της «αδύναμη» ενώ οι σοσιαλδημοκράτες άσκησαν κριτική για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/10/anoigma-ths-fon-nter-laien-sto-kentro-kai-thn-aristera-me-to-blemma-stis-die8neis-prokl

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή