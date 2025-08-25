



SpaceX: 50ή αποστολή του Dragon στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η αποστολή CRS-33 της SpaceX απογειώθηκε από τη Φλόριντα, μεταφέροντας τρόφιμα, προμήθειες και δεκάδες πειράματα κρίσιμα για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος

