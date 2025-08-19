



ISW: Η Ρωσία δεν μπορεί να καταλάβει όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ αν δεν αποσυρθεί η Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει όλη την περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/18/isw-rwsia-den-mporei-na-katalavei-olh-thn-perifereia-ntonetsk-an-den-aposurthei-oukrania

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή