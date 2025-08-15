



Φονικές πλημμύρες στο Κασμίρ – Τουλάχιστον 34 νεκροί

Οι ξαφνικές, έντονες βροχοπτώσεις σε μικρές περιοχές, γνωστές ως «νεφοκαταιγίδες» (cloudbursts), είναι ολοένα και συχνότερες στις ορεινές περιοχές των Ιμαλαΐων. Έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες ανθρώπους

