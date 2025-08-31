Το Ισραήλ θέλει να σταματήσει τη βοήθεια στη βόρεια Γάζα καθώς κλιμακώνει την επίθεσή του

notios xtypos

Το Ισραήλ θέλει να σταματήσει τη βοήθεια στη βόρεια Γάζα καθώς κλιμακώνει την επίθεσή του

Το Ισραήλ θέλει να σταματήσει τη βοήθεια στη βόρεια Γάζα καθώς κλιμακώνει την επίθεσή του

Το Ισραήλ κάλεσε τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν την πόλη της Γάζας, μια κίνηση που ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ως «ανέφικτη και ακατανόητη»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/30/to-israil-thelei-na-stamatisei-ti-voitheia-sti-voreia-gaza-kathos-klimakonei-epithesi-toy

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις