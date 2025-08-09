Τουλάχιστον 10 νεκροί και 33 αγνοούμενοι στις πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Πολλές περιοχές της Κίνας πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να προτρέπει σε όλες τις προσπάθειες διάσωσης και πρόληψης των πλημμυρών.

