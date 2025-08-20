Τιμές στο Κίεβο για γνωστό καλλιτέχνη που σκοτώθηκε στο μέτωπο
Ο Νταβίντ Τσιτσκάν πέθανε μετά από τραυματισμό στη γραμμή του μετώπου στη Ζαπορίζια
