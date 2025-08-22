



Τα ταξίδια εκτός Ε.Ε. θα υποβάλουν τους Γάλλους σε αυστηρότερους φορολογικούς ελέγχους;

Ένα viral βίντεο που ισχυρίζεται ότι οι Γάλλοι που επιβιβάζονται σε πτήση προς προορισμό εκτός ΕΕ θα υπόκεινται σε αυστηρότερους φορολογικούς ελέγχους έχει προκαλέσει οργή. Ωστόσο, το μέτρο είναι ανύπαρκτο.

