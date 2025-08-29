



Τα «παγιδευμένα» παιδιά του Σουδάν

Η UNICEF προειδοποιεί για καταστροφικό απολογισμό – Τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, έχουν εκτοπιστεί από την πόλη Αλ Φάσερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/28/ta-pagideymena-paidia-soydan

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή