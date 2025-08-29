Τα «παγιδευμένα» παιδιά του Σουδάν
Η UNICEF προειδοποιεί για καταστροφικό απολογισμό – Τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, έχουν εκτοπιστεί από την πόλη Αλ Φάσερ
