



Τα κράτη μέλη της ΕΕ διχάστηκαν για τη Γάζα στη συνάντησή τους στην Κοπεγχάγη

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Kaja Kallas δήλωσε ότι είναι δύσκολο συναίσθημα για την ίδια προσωπικά να μην υπάρχει ενότητα σε αυτό το θέμα και ότι η διαίρεση επηρεάζει την αξιοπιστία της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/30/ta-krath-melh-ths-ee-dixasthkan-gia-th-gaza-sth-synanthsh-toys-sthn-kopegxagh

