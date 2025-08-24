Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια

Η Λένι και η Λόττι, σταρ του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιόρτασαν τα πρώτα τους γενέθλια την Παρασκευή με μπαμπού, «βόμβες παγωτού» και μια πρωτότυπη κατασκευή για σκαρφάλωμα

