Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια
Η Λένι και η Λόττι, σταρ του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιόρτασαν τα πρώτα τους γενέθλια την Παρασκευή με μπαμπού, «βόμβες παγωτού» και μια πρωτότυπη κατασκευή για σκαρφάλωμα
