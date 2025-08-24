



Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια

Η Λένι και η Λόττι, σταρ του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιόρτασαν τα πρώτα τους γενέθλια την Παρασκευή με μπαμπού, «βόμβες παγωτού» και μια πρωτότυπη κατασκευή για σκαρφάλωμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/23/didyma-panta-zoologikos-berolinoy-prota-genethlia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή