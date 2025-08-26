



Ρώσος κολυμβητής χάθηκε στη θάλασσα στον 37ο διηπειρωτικό κολυμβητικό αγώνα του Βοσπόρου

Σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης του Ρώσου κολυμβητή Νικολάι Σβετσνίκοφ, ο οποίος συμμετείχε στον 37ο διηπειρωτικό αγώνα κολύμβησης που διοργανώθηκε στα Στενά του Βοσπόρου

