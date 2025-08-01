Πόσο καλά στελεχωμένα είναι τα ξενοδοχεία της Ευρώπης;
Ενώ το 63% των καταλυμάτων αναμένει ανάπτυξη, οι κενές θέσεις εργασίας για ρόλους υψηλής ειδίκευσης είναι δύσκολο να καλυφθούν
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