Πυρκαγιές στην Ισπανία: Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε διυπουργική επιτροπή για το κλίμα
Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός 45χρονου άνδρα, ο οποίος εργαζόταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σιπέρεζ, στη Σαλαμάνκα
