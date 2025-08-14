Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα

Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Την ίδια ώρα δίνεται μάχη για να σωθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/13/ellada-pano-apo-150-foties-se-48-ores-megales-katastrofes
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels