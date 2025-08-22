



Πού θα μπορούσε ο Ζελένσκι να συναντήσει τον Πούτιν; Οι υποψήφιες χώρες

Το επόμενο βήμα της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα είναι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/21/pou-tha-mporouse-zelenski-na-sunanthsei-poutin-upopshfies-xwres

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή