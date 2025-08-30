Πολύ δυνατά για να κοιμηθείς: Ποια χώρα της ΕΕ πλήττεται περισσότερο από την ηχορύπανση;
Η ηχορύπανση απειλεί την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Οι διαταραχές του ύπνου, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι ψυχικές διαταραχές είναι οι κύριες επιπτώσεις
