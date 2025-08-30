



Πολύ δυνατά για να κοιμηθείς: Ποια χώρα της ΕΕ πλήττεται περισσότερο από την ηχορύπανση;

Η ηχορύπανση απειλεί την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Οι διαταραχές του ύπνου, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι ψυχικές διαταραχές είναι οι κύριες επιπτώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/29/ihorypansi-ee-poia-hora-plittetai

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή