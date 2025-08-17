Πακιστάν – Ινδικό Κασμίρ: Εκατοντάδες νεκροί από τις πλημμύρες
Για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες θα συνεχιστούν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/16/pakistan-indiko-kasmir-ekatontades-nekroi-apo-tis-plhmmyres-url-slug
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels