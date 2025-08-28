



Ο ισραηλινός στρατός χαρακτηρίζει την εκκένωση της πόλης της Γάζας «αναπόφευκτη»

Ανθρωπιστικές ομάδες προειδοποιούν ότι μια εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, όπου οι περισσότεροι από τους πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους της είναι εκτοπισμένοι

