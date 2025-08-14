



Ο ισραηλινός στρατός εγκρίνει σχέδιο για εκτεταμένη επίθεση στη Γάζα, λέει εκπρόσωπος του

Δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί ή το χρονοδιάγραμμα, αλλά η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση των σχεδίων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ μετά από ολονύχτια συνεδρίαση.

