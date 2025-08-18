



Ο Ζελένσκι έσπευσε στις Βρυξέλλες – Ευρωπαίοι ηγέτες θα τον συνοδεύσουν στην Ουάσινγκτον

Πυρετώδεις προετοιμασίες ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού με τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ζελένσκι ζήτησε την παρουσία και Ευρωπαίων ηγετών και η αμερικανική πλευρά έχει ήδη αποστείλει προσκλήσεις.

