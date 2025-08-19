Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision αποκτά ολοκαίνουργιο logo για να γιορτάσει τα 70 χρόνια του
Mε νέα λογότυπα, γραμματοσειρές και μια πολύχρωμη νέα ταυτότητα, o διαγωνισμός ανανεώνει την εμφάνισή του για να γιορτάσει 70 χρόνια "United by Music"
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/18/o-diagonismos-tragoudiou-tis-eurovision-apokta-olokainourio-logo-gia-na-giortasei-ta-70-xr
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels