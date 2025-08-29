Ο Βασίλης Σφακιανόπουλος και το Save your hood, σώζουν ζωές και δίνουν ελπίδα





Στο δέκατο τρίτο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον ιδρυτή του Save your hood, Βασίλη Σφακιανόπουλο.

Μια κουβέντα που ξεκινά λίγα χρόνια πριν, όταν ο Βασίλης άρχισε να μαζεύει τα σκουπίδια από την γειτονιά του. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αυτό εξαπλώθηκε και δημιουργήθηκε το Save your hood. Στόχος; Ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Αλλά ο Βασίλης δεν σταμάτησε εκεί, σήμερα επιχειρεί σε μεγάλες πυρκαγιές. Είναι εκεί την επόμενη μέρα, μαζί με τους εθελοντές του για να σώσουν ότι σώζεται. Ελάφια, ζαρκάδια, χελώνες, ερπετά. Μια ιστορία που θα μας παρακινήσει και θα μας δείξει ότι ακόμη και στα πιο σκοτεινά μέρη υπάρχει ελπίδα.

