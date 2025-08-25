



Ουκρανία – Ημέρα Ανεξαρτησίας: Έκκληση Ζελένσκι για «δίκαιη ειρήνη»

Στο Κίεβο ο Καναδός πρωθυπουργός – Μήνυμα στήριξης από τον Βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας – Ο Λαβρόφ κατηγορεί τους Δυτικούς ότι προσπαθούν να "εμποδίσουν" τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

