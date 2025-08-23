



Ουκρανία: Απομακρύνονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι-Προελαύνει ο ρωσικός στρατός

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να παραχώρησει τα 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονέτσκ στη Μόσχα, κάτι που ο Βλαντιμίρ Πούτιν διακαώς επιθυμεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/22/oykrania-apomakrinontai-perissoteroi-ena-ekatommyrio-anthropoi-proelaynei-rosikos-stratos

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή