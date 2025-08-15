Ουγγαρία: Παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης καταγγέλλει επίσης εκφοβισμό πολιτών από την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν
