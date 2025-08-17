Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα υποστηρίξουν την τριμερή συνάντηση μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα





Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την τριμερή συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση μετά την ενημέρωση που έλαβαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας τριμερούς συνάντησης, επιμένοντας σε "αδιάσειστες εγγυήσεις ασφαλείας" για την Ουκρανία.

