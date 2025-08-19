



Οι δηλώσεις Ζελένσκι, Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση του Λευκού Οίκου

Νυχτα σημαντικών εξελίξεων στην Ουάσινγκτον για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία – Βιντεοδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ συγκάλεσε για τις 14.00 ο Κόστα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/19/oi-diloseis-zelenski-makron-merts-starmer-oursoua-met-ton-lefko-oiko

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή