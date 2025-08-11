Νετανιάχου για Γάζα: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσουμε τη δουλειά»
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει ένα «αρκετά σύντομο χρονοδιάγραμμα» κατά νου για τα επόμενα βήματα στον παλαιστινιακό θύλακα
