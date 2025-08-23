«Να διασφαλίσουμε ότι ο Πούτιν δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία» είπε από το Κίεβο ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ
Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία θα αποτελείται από δύο επίπεδα: ενίσχυση του στρατού της Ουκρανίας και δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη – Δεν θα έχουμε σύντομα συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι αποκάλυψε ο Λαβρόφ σε αμερικανικό μέσο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/22/na-diasfalisoume-oti-o-putin-den-tha-epixeirisei-pote-xana-na-epitethei-stin-oukrania-eipe
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels