



«Να διασφαλίσουμε ότι ο Πούτιν δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία» είπε από το Κίεβο ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία θα αποτελείται από δύο επίπεδα: ενίσχυση του στρατού της Ουκρανίας και δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη – Δεν θα έχουμε σύντομα συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι αποκάλυψε ο Λαβρόφ σε αμερικανικό μέσο

