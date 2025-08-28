



Μπ. Νετανιάχου: Αναγνώρισε δημόσια τη Γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

Για πρώτη φορά Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ότι αναγνωρίζει τις σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως γενοκτονία, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με την Τουρκία

