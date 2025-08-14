Μεγάλα πύρινα μέτωπα στη νότια Ευρώπη εν μέσω καύσωνα
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Copernicus, η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/13/megala-pyrina-metwpa-sth-notia-eyrwph-en-mesw-kayswna
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels