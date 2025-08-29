



Κρίση στην αγορά μούρων: Η συμβολή της κλιματικής κρίσης

Οι πωλητές μούρων λένε ότι η μείωση των αποθεμάτων μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και μια κατάσταση όπου τα μούρα πωλούνται στη μαύρη αγορά

