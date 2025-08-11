



Ιταλία: Ορατή από το διάστημα η φωτιά στο εθνικό πάρκο του Βεζούβιου

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν στήλη καπνού να υψώνεται από το εθνικό πάρκο του Βεζούβιου μέχρι τον κόλπο της Νάπολης

