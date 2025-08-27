



Ισραηλινοί διαδηλωτές αποκλείουν λεωφόρους ζητώντας από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών του Ισραήλ για μια "Εθνική Ημέρα Αγώνα", οι διαδηλωτές ανέμιζαν πανό που έγραφαν "Συμφωνία για τους ομήρους τώρα".

