Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις καθώς διαδηλωτές απαιτούν συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων

notios xtypos

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις καθώς διαδηλωτές απαιτούν συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις καθώς διαδηλωτές απαιτούν συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να τους διαλύσει όσους επιχειρούσαν να κλείσουν δρόμους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/17/israel-dekades-sillipseis-kathos-diadilotes-apaitoyn-simfonia-apeleytherosis-omiron

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις