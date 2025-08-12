Ισπανία, Μάλτα, Φινλανδία: Ποιες χώρες της ΕΕ επισκέπτονται περισσότερο οι διεθνείς τουρίστες;
Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο τουρισμός στην ΕΕ παρουσίασε θετική τάση, με εξαίρεση τέσσερις χώρες.
