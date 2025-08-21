



Ισπανία: Δεκάδες συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμό – Μαίνονται μεγάλες πυρκαγιές

Στη Λεόν, οι ντόπιοι διαμαρτύρονται για την διαχείριση των πυρκαγιών και ζητούν από την κυβέρνηση περισσότερους πυροσβέστες και εναέρια μέσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/20/ispania-dekades-sillipseis-ipoptvn-gia-emprismo-mainontai-megales-pirkagies

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή