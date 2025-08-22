Ιράν: Πρώτη στρατιωτική άσκηση μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών με το Ισραήλ

notios xtypos

Ιράν: Πρώτη στρατιωτική άσκηση μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών με το Ισραήλ

Ιράν: Πρώτη στρατιωτική άσκηση μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών με το Ισραήλ

Το ναυτικό του Ιράν, διαθέτει περίπου 18.000 άντρες και δεν ενεπλάκη σε καμία σημαντική μάχη, τον περασμένο Ιούνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/21/iran-proti-stratiotiki-askisi-meta-ton-polemo-ton-dodeka-imeron-me-to-israil

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις