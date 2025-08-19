



Η Χαμάς αποδέχεται την τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, υποστηρίζουν δημοσιεύματα

Η μαχητική οργάνωση φέρεται να ενημέρωσε τη Δευτέρα τους διαμεσολαβητές ότι αποδέχτηκε την πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που της υποβλήθηκε την προηγούμενη ημέρα

