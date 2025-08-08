



"Η κλιματική αλλαγή δεν έχει σταματήσει", προειδοποιεί ο παρατηρητής κλίματος της ΕΕ, καθώς τελειώνει το παγκόσμιο σερί ρεκόρ θερμότητας

Ακραία ζέστη, θανατηφόρες πλημμύρες και εκτεταμένες πυρκαγιές έπληξαν την Ευρώπη τον Ιούλιο, παρά το τέλος ενός σερί ρεκόρ παγκόσμιας θερμοκρασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/07/h-klimatikh-allagh-den-exei-stamathsei-proeidopoiei-o-parathrhths-klimatos-ths-ee-ka8w

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή